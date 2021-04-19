القبض على 33 مطلوباً بقضايا مختلفة في ميسان

2021/04/19 | 14:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على 33 مطلوباً للقضاء في عدد من مناطق قضاء الميمونة التابع للمحافظة.وقالت المديرية في بيان، أنه “نفذت مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة، خلال اليومين الماضيين سلسلة عمليات تحرٍ وتفتيش في عدد من المناطق والنواحي التابعة للقضاء، وذلك لتعقب وملاحقة المطلوبين للقانون، حيث أسفر عنها […]

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