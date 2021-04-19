بعد الأنبار.. طلب بشمول محافظة أخرى بحملة مكافحة الفساد

2021/04/19 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، الاثنين، بتنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بقضايا الفساد، ورفع الحصانة عن النواب المتورطين فيه اسوة بمحافظة الانبار.

وكتب الجبارة تغريدة على "تويتر" اليوم، (19 نيسان 2021)، طالب فيها "القضاء العراقي ولجنة مكافحة الفساد باعتقال المتورطين بقضايا فساد وهدر المال العام اسوة بمحافظة الانبار".

وأوضح، ان "محافظة صلاح الدين تضم اكبر مجموعة فساد في تاريخ العراق وهناك حيتان سرقوا كل شيء في المحافظة ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم وعلى رئيس الحكومة والقضاء العراقي تنفيذ مذكرات القبض كما من واجب البرلمان رفع الحصانة عن النواب المتورطين بالفساد".

يذكر انه في نهاية آب 2020، شكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقا للقانون.

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