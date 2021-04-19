محاولات توحيد البشرية - عبد الغني سلامه

2021/04/19 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الغني_سلامه حتى عصر الثورة الزراعية ظل البشر يعيشون على شكل مجموعات متناثرة هائمة على وجهها، ثم بدؤوا يستقرون في حواضر عمرانية بسيطة، وبتدرج بطيء أخذت المجتمعات الإنسانية بالتشكل، وبدأت تتبلور ملامح ثقافات بدائية لها القدرة على توليف مجموعات أكبر، وذات نمط حياتي محدد.لكن المجتمعات القديمة التي كادت أو نجحت في تأسيس حضارات كانت متباعدة عن بعضها، بلا أي اتصال، وبالكاد تعرف كل جماعة شيئا عن غيرها، كأنها ......





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