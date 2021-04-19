الدين في حدود مجرد العقل - اشواق سلمان حسين

2021/04/19 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشواق_سلمان_حسين "إن الأغشية التي تحتها يتشكل الجنين إنساناً ، ينبغي ان تُنزع ، حتى يمكنه أن يبرُز الى النور"هذا مايقوله كبير الفلاسفة الفيلسوف الألماني ( ايمانويل كانت ) في كتابه ( الدين في حدود مجرد العقل ) ، ذلك الكتاب الذي يشرح فيه ( كانت ) فلسفته في الدين وعلاقة الدين بالأخلاق.لكن ما الذي يقصده ( كانت ) بمقولته تلك؟يوضح ( كانت ) انه يجب تجريد الدين العقلي من كل الشوائب الغريبة عنه ، اي ان يكون ......





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