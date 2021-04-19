2021/04/19 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن اخماد حريق اندلع داخل دائرة ضرائب سامراء.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأضابير في دائرة ضرائب قضاء سامراء".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى باقي ارجاء الدائرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الدائرة".

وتابعت انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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