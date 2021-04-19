الإقبال العراقي “المحصور” بفايزر يدفع العراق لمضاعفة تعاقداته على “اللقاح المرغوب”.. 50 الف جرعة “انتهت” خلال 5 أيام!

2021/04/19 | 14:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نقلت وكالة الانباء الالمانية عن مسؤول في وزارة الصحة العراقية، عن طلب العراق مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر لشراء 6 ملايين جرعة من لقاح فايزر.

وبحسب الوكالة فإن رياض عبد الأمير المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة قال إن الوزارة طلبت “مضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر إلى 6 ملايين جرعة على أن يتم تجهيز العراق باللقاح على شكل دفعات أسبوعية”.



وأضاف أن “العراق سيتلقى 25 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر ستوزع بين جميع المحافظات”.

ويأتي هذا التوجه بشكل واضح بعد الاقبال المتزايد من قبل العراقيين على لقاح فايزر دون اللقاحات الاخرى، الامر الذي قد يؤدي إلى تكدس لقاحات سينوفارم الصيني واسترازينيكا البريطاني، مقارنة بالاقبال الشديد على لقاح فايزر والذي بدأ يُستهلك بشكل كبير حيث ان الجرعات الاولى المقاربة لـ50 الف جرعة انتهت خلال اسبوع واحد فقط.

ففي الوقت الذي اعلنت الصحة وصول 50 الف جرعة من فايزر كاول وجبة في 11 نيسان الجاري الموافق يوم احد، انتهت الجرعات بحسب مصادر ف ي المستشفيات كافة قبل انتهاء الاسبوع، لتعلن الوزارة استقبال جرعات جديدة يوم امس الاحد 18 نيسان، والتي تقدر بنحو 25 الف جرعة، وهكذا سيستمر العراق باستلام 25 الف جرعة اسبوعيًا.

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