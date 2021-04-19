بارزاني يبحث مع وفد من الأمم المتحدة مشروع قانون لمحاكمة عناصر داعش

2021/04/19 | 14:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الخطوات المتخذة بشأن مجريات محاكمة عناصر داعش، وذلك خلال استقباله وفداً من الأمم المتحدة.وذكر بيان لمكتب بارزاني، إنه “استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 نيسان 2021، المستشار الخاص للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) كريم […]

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