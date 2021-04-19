"مروحية" ناسا تحقق بنجاح أول عملية طيران في الغلاف الجوي للمريخ

2021/04/19 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المروحية "إنجنويتي" قامت بإقلاع وهبوط ناجح على كوكب المريخ، في حدث تاريخي، صباح الاثنين.

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