سنغافورة تضبط أكبر شحنة من القنب منذ ربع قرن

2021/04/19 | 14:50 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أبريل 2021 | 02:43 مساءً

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أعلنت وكالة مكافحة المخدرات في سنغافورة، اليوم الاثنين، أنها صادرت “أكبر شحنة من القنب منذ 25 عاما”، خلال مداهمة الأسبوع الماضي في المدينة، التي لديها بعض من أشد قوانين المخدرات صرامة في العالم بما في ذلك عقوبة الإعدام.

وأكد المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان، ضبط 23.7 كيلوغرام من القنب و16.5 كيلوغرام من الهيروين، بالإضافة إلى ميثامفيتامين الكريستال وأقراص الإكستاسي، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وكانت كمية القنب هي الأكبر منذ عام 1996، وأكبر مضبوطات الهيروين منذ عام 2001، وتقدر قيمة المخدرات بأكثر من 2.3 مليون دولار سنغافوري (1.7 مليون دولار)، وفقا للمكتب.

وألقى ضباط المكتب المركزي لمكافحة المخدرات القبض على رجل ماليزي، يبلغ من العمر 22 عاما، يوم الجمعة، للاشتباه في جرائم تهريب المخدرات.

يشار إلى أن سياسات البلاد لا تتسامح مطلقا مع المخدرات وتفرض فترات سجن طويلة أو عقوبة الإعدام في بعض الحالات.



يمكن أن يؤدي تهريب أكثر من 500 غرام من القنب إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.

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