2021/04/19 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن إخماد حريق داخل دائرة ضرائب سامراء.

وذكرت الدائرة في بيان أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأضابير في دائرة ضرائب قضاء سامراء ظهر اليوم الاثنين”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى باقي ارجاء الدائرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الدائرة”.

وأوضحت الدائرة، أنه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر”.

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