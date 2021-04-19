الخارجية تكشف دور العراق في استقرار المنطقة

2021/04/19 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكَّدت وزارة الخارجيَّة، اليوم الاثنين، أن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان على العراق، فيما أشارت إلى أن حضور العراق في المشهد أصبح في موقع المبادرة والبناء.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحَّاف، في تصريح صحفي، إن “الدبلوماسيّة المُبادِرة منهجٌ كرَّسنا له، وهي ليست خياراً بل مسارٌ يعزز مصالح العراق”، مضيفاً أن “وزارة الخارجيَّة تعمل […]

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