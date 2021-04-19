محافظ البنك المركزي يفتتح مقر الشركة العراقية لضمان الودائع

2021/04/19 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مقر الشركة العراقية لضمان الودائع الجديد.وقال المحافظ، في بيان صادر عن البنك المركزي، إن الشركة ستُساهم في إعادة الثقة بالمصارف الخاصة العاملة في العراق، مؤكداً أن البنك …

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