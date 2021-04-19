النزاهة العراقية: صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال مارس

2021/04/19 | 14:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر مارس/ آذار 2021، مبينة أنها جاءت على خلفيّة قضايا وملفات حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، …

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