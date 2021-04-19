شملت نواب ووزراء.. النزاهة تعلن 58 امر قبض واستقدام خلال الشهر الماضي

2021/04/19 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، عن مجمل أوامر القبض

والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين

خلال شهر آذار الماضي، مُبيّنةً أنها

جاءت على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت

فيها وأحالتها إلى القضاء.

دائر

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