2021/04/19 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل رجل

وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة مشاجرة

اندلعت بسبب لعبة كرة قدم، شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن "مشاجرة على لعبة كرة

تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن

مدينة الصدر،

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