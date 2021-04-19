خطأ فادح.. رجل يتلقى لقاحين مختلفين ضد كورونا

2021/04/19 | 15:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تلقى رجل أمريكي يدعى كريغ ريتشاردز، من بلدة ليمبستر في نيوهامشير بالولايات المتحدة، جرعتين من لقاحين مختلفين ضد "كوفيد-19"،عن طريق الخطأ والخبراء الصحيون يؤكدون سلامته حتى الآن.

حيث تلقى ريتشاردز في موعده الأول في موقع في غرب مدينته الواقعة في مقاطعة بوون بولاية إنديانا الأمريكية، حقنة من لقاح “موديرنا”، وتلقى في الجرعة الثانية لقاح فايزر عن طريق الخطأ، وفقا لـ WMUR 9، وعلى الرغم من تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين من الخلط بين الجرعات من الشركتين، يصر مسؤولو الصحة بولاية نيوهامشير على أن ريتشاردز سيكون بخير.

وأشار ريتشاردز في حديثه إلى قناة WMUR 9، إلى أن الرجل الذي أعطاه اللقاح، “بمجرد انتهائه من حقني، نظر إلى بطاقتي، وأعتقد أنه أدرك أنه أعطاني حقنة فايزر ..



نظرت إليه وقلت: لم تعطني الجرعة الخطأ، أليس كذلك؟ فخرج الرجل من الغرفة مسرعا".

وذهب الطبيب ليحضر المشرف إلى الموقع، والذي جاء وتحدث مع ريتشاردز وطمأنه قائلا: "ستكون بخير، والخبر السار هو لقد تم تطعيمك بالكامل".

N.A

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