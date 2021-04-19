2021/04/19 | 15:07 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 19 أبريل 2021 | 02:56 مساءً

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إتلاف مواد متنوعة في كمرك مطار النجف

أعلنت هيئة الكمارك العامة، الاثنين، إتلاف مواد متنوعة في كمرك مطار النجف.

وقالت الهيئة في بيان، إن "كوادرها في كمرك مطار النجف قامت باتلاف مواد متنوعة ( ماء ورد + ملابس مستعملة + مادة الشب + ماء مقطر ) مخالفة للضوابط".

وأوضح البيان، أنه "تمت عملية الإتلاف من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات المختصة العاملة في المركز المذكور".

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