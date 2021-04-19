ايران: مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح حتى اليوم

2021/04/19 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن مباحثات فيينا تسير على الطريق الصحيح حتى اليوم، وإن طهران قدمت مسودة نص اتفاق وطلبت من الطرف المقابل الإسراع في الدخول بالقضايا الهامة والنصوص المشتركة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، “نحن نسير على الطريق الصحيح، وقد تم إحراز تقدم ، لكن الأمر ليس كما […]

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