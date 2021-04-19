2021/04/19 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق اِندلع داخل دائرة ضرائب سامراء.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق وإخماده ، اندلع داخل مخزن للأضابير في دائرة ضرائب قضاء سامراء".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها إلى باقي أرجاء الدائرة وإنهاء الحريق بدون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار الماديَّة داخل الدائرة".

وتابعت أنه "تمَّ فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائيَّة لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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