أحد أسرار ستيف جوبز.. لم يكن يطفئ هاتفه إلا لسبب واحد

2021/04/19 | 15:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل الأول عندما تحدث مشكلة في جهازك الخلوي، بأن تقوم بإطفائه وإعادة تشغيله مرة ثانية، ولكن أحد أسرار ستيف جوبز، التي كشفت عنها مساعدته، ناز بهشتي، في كتاب، أنه لم يقم بإطفاء هاتفه أبدا، إلا لسبب واحد فقط.

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