بريطانيا تدعم العراق بـ17 مليون باوند لمواجهة كورونا

2021/04/19 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن السفير البريطاني في العراق ستيفن هايكي، ان بلاده تبرعت بملغ 17 مليون باوند لدعم العراق في مواجهة جائحة كورونا.

وقال هايكي في تغريدة على “تويتر” إن “مبلغ ٣ ملايين باوند الذي تبرعت به المملكة المتحدة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الأنمائي هو جزء من مبلغ ١٧ مليون باوند الذي قدمته للعراق لمساعدته في مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف “اسعدنا ايضاً رؤية العراقيين يستخدمون لقاح استرازينيكا/ اوكسفورد الذي تم تطويره وتمويله من قبل المملكة المتحدة”.

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