بالصورة.. جدول أعمال البرلمان لجلسة الثلاثاء

2021/04/19 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الثلاثاء.

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