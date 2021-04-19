الحشد: العثور على مصنع لتفخيخ السيارات في الجانب الأيمن تحت الانقاض

2021/04/19 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي العثور على مصنع للسيارات المفخخة في الجانب الأيمن للموصل تحت الأنقاض.

وأكد الحشد في بيان أن مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة الى الهيئة والهندسة العسكرية قامت بتفكيك ثلاث سيارات ورفع المتفجرات وتدمير المصنع بالكامل لمنع استغلاله من قبل خلايا تنظيم داعش.

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