2021/04/19 | 15:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الإثنين، عن مخرجات الاجتماع الذي عقد برعاية الاخير وحضور وزيري المالية والتخطيط، والمحافظين، لمناقشة تنفيذ موازنة 2021.وذكر المكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخرجات الإجتماع النيابي الحكومي لمناقشة تنفيذ الموازنة المركز الخبري الوطني.

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