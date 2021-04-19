صدور 58 أمر قبض واستقدام بحق وزراء ونواب ومديرين عامين خلال آذار الماضي

2021/04/19 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقّ المسؤولين خلال شهر آذار الماضي، على خلفيَّة قضايا وملفاتٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وأشارت الهيئة في بيان الى صدور ثمانية أوامر قبض وخمسين أمر استقدام خلال شهر آذار الماضي، شملت عضوين في مجلس النوَّاب أحدهما حالي والآخر سابق، ووزير أسبق، ووكيل وزارةٍ سابق، فضلين عن محافظين اثنين حالي وسابق، وخمسة وعشرين مديرا عاما، وقائممقامين اثنين، فضلا عن اثنين وعشرين من أعضاء مجالس المحافظات، مبينة ان تلك الأوامر صدرت على خلفية ملفات فساد مختلفة.

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