خارجية ايران: نرحب بالحوار مع السعودية وهو لصالح البلدين

2021/04/19 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليرحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بالحوار مع السعودية، معتبرة أن ذلك لصالح البلدين.جاء ذلك تعليقا على التقارير التي تحدثت عن لقاء سعودي إيراني في العراق، بداية الشهر الجاري.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “نرحب بالحوار مع السعودية وهو لصالح البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.واضاف …

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