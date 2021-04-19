جريمة مروعة في بغداد بسب كرة القدم!

2021/04/19 | 15:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل رجل وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة مشاجرة اندلعت بسبب لعبة كرة قدم، شرقي بغداد....

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