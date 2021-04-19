المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعون في قرار حل مجالس المحافظات

2021/04/19 | 15:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، عن تأجيل النظر بالطعون في قرار حل مجالس المحافظات.

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