2021/04/19 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن نشر قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية.وبينت اللجنة، في بيان تلقاه :”المركز الخبري الوطني”، إن “هناك نصا واضحا في الموازنة – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من المالية النيابية بشأن قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية المركز الخبري الوطني.

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