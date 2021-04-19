2021/04/19 | 16:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات كورونا في العراق تتخطى 15 ألفاً وتسجيل قرابة 8 آلاف إصابة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفيات كورونا في العراق تتخطى 15 ألفاً وتسجيل قرابة 8 آلاف إصابة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفيات كورونا في العراق تتخطى 15 ألفاً وتسجيل قرابة 8 آلاف إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).