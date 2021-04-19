المالية النيابية ترد على التساؤلات والاستفهامات النيابية بشأن قانون موازنة 2021

2021/04/19 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الإثنين ، بياناً ردا على استفاهمات نيابية بشأن قانون موازنة 2021.وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها "اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة 2021 ، وتود أن تبين إن هنالك نصاً واضحاً في الموازنة يحمل التعريف (ز) من البند رابعاً من المادة 2 أولا ينص بأن على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الأبواب والاقسام و الفصول و المواد و الأنواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى " .وأضاف إن "هذا يعني أن ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول وإن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها وهي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك".وأكدت اللجنة إن "مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية".ودعت اللجنة بحسب البيان"الجهات التي لديها استفهامات إلى التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة".

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