صحة الأنبار تحدد أماكن الإصابات الجديدة بكورونا.. الرمادي وراوة يتصدران

2021/04/19 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت دائرة صحة الانبار، الاثنين، توضيحا بشأن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.





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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021)، إنه "تم تسجيل 30 إصابة توزعت على النحو الاتي:

قضاء الرمادي ٧قضاء الخالدية ٤قضاء الفلوجة ١قضاء هيت ٤قضاء حديثة ٤قضاء راوه ٦قضاء عنه ٤الشفاء ٨

وأكدت صحة الانبار على "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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