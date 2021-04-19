بدءا من اليوم..السماح لجميع سكان الولايات المتحدة بالتطعيم ضد كورونا

2021/04/19 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يستطيع جميع سكان الولايات المتحدة، بدءا من اليوم الاثنين، تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس بسرعة.

وجاء ذلك بعد تمكن نحو 50.4% من الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، من تلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، و32.5% تلقوا الجرعتين، خصوصا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، وفق ما أعلنت عنه يوم الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد، حيث أنه في المجمل، أعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131.2 مليون شخص بالولايات المتحدة، وتعتزم السلطات السماح اعتبارا من اليوم لجميع المواطنين بتلقي اللقاح.

وبالرغم من تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، إثر اكتشاف ست حالات لنساء أُصبن بجلطات دموية خطيرة بعد تلقيهن هذا اللقاح، إحداهن توفيت، تتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة، إذ أن تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" لن يؤثر على وتيرة الحملة، لأنه لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات المستخدمة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أكد الثلاثاء الماضي أنه "سيكون هناك ما يكفي من اللقاحات لكل الأمريكيين"، لافتا إلى أن "هذا الأمر لا جدال فيه".

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