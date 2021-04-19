نينوى.. الاتحاد الوطني يكشف حقيقة وصول دعم عسكري لقاعدة زيلكان التركية

2021/04/19 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

نفى مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى، غياث سورجي، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن وصول إمدادات عسكرية لقاعدة زيلكان التي تتواجد فيها القوات التركية في ناحية بعشيقة، شرقي المحافظة.

وقال غياث سورجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أنباء وصول امدادات عسكرية إلى زيلكان لاصحة لها"، مبينا أن "الأوضاع داخل القاعدة طبيعية ولم تصل أي قوات إضافية بعد الهجوم الأخير بالصواريخ الذي استهدف القاعدة".

وأضاف سورجي، أن "القوات التركية كثفت عمليات استطلاعها وإجراءاتها الأمنية داخل القاعدة وحصنت الحماية، في اعقاب الهجوم الصاروخي الاخير".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن وصول إمدادات عسكرية للقوات التركية المتواجدة بقاعدة زيلكان في ناحية بعشيقة، على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القاعدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن عسكريا تركيا قتل في الهجوم على قاعدة تركية في محافظة الموصل، الاسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن 3 صواريخ استهدفتها إلا أن واحدا منها فقط أصاب الهدف.

وجاء استهداف القاعدة التركية، بالتزامن تعرض مطار أربيل بكردستان، مساء الأربعاء الماضي، الى هجوم نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة.

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