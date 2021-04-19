مقتل وإصابة 4 جنود بتفجير

2021/04/19 | 16:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىأفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 4 جنود بتفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" عبوة ناسفة استهدفت دورية لاحدى سرايا لواء المغاوير في عمليات ديالى في منطقة البيجات جنوب ناحية كنعان(22كم شرق بعقوبة) ما اسفرت عن مقتل جندي واصابة 3 اخرين احدهم بحالة حرجة جدا".واضاف المصدر، ان "الدورية كانت تشارك في مهمة دعم عسكرية اثناء تمشيط بعض المناطق الزراعية لتعقب خلايا داعش قبل ان تستهدف بعبوة ناسفة".

وأشار إلى أن "الانفجار هو الاول من نوعه خلال نيسان الجاري في قاطع شرق بعقوبة".

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