تسجيل7775 اصابة جديدة بكورونا و 7507حالات شفاء في عموم مناطق العراق اليوم

2021/04/19 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (7775) اصابة جديدة بفيروس كورونا و(7507) حالات شفاء ، و(45) حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .واشارت الوزارة الى :" ان عدد الذين تلقوا التلقيح ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، بلغ (16207)اشخاص "./ انتهى ح

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