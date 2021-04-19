اللجنة المالية النيابية تصدر توضيحا بشأن قانون الموازنة

2021/04/19 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدرت اللجنة المالية النيابية، توضيحا بشأن قانون الموازنة2021.وذكرت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ ، مبينة هنالك نص واضح في الموازنة - (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، والتي نصت على ما يلي "على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي والرأسمالي وتبويبها على أساس مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في الجداول المرفقة الأخرى" .واضافت:" أن ما ورد من سقوف وتخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون وليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك" .وتابعت:" أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة وباسعارها التوقعية".وطالبت اللجنة، التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة./انتهى7

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