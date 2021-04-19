2021/04/19 | 16:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 7775 إصابة كورونا جديدة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 7775 إصابة كورونا جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 7775 إصابة كورونا جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).