مروحية وكالة ناسا تحلق فوق المريخ في أول طلعة من نوعها على كوكب آخر

2021/04/19 | 16:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين أن مروحيتها المصغرة “إنجينيويتي” نفذت طلعة تاريخية أولى في أجواء المريخ، لتصبح تاليا أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر.واستُقبل النبأ بالتصفيق وهتافات الفرح في غرفة التحكم في مختبر الدفع النفاث (جت بروبلشن لابوراتوري) التابع لناسا.وقالت رئيسة مشروع المروحية ميمي أونغ […]

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