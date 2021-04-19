العراق يسجل ارتفاعاً في وفيات واصابات كورونا

2021/04/19 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الاثنين، قفزة بعدد

وفيات كورونا، فيما سجل اكثر من 7700

اصابة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة

ماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 7775 إصابة جديدة

بفي

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