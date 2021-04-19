مجلس النواب يعقد اجتماعا مع محافظي اقليم كوردستان

2021/04/19 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب انه في اطار تنفيذ قانون موازنة العام 2021 وبهدف تحديد الية لصرف ميزانية تطوير المحافظات، تقرر ان يعقد اجتماع بين اللجان الخاصة لمجلس النواب والمحافظين الثلاثة في اقليم كوردستان.

وقال النائب في المجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن الي لـ PUKmedia، اليوم الاثنين، انه وبهدف تحديد الية لتنفيذ قانون موازنة العام الجاري واجراء حوار مباشر، تقرر عقد اجتماع في بغداد بين اللجان الخاصة لمجلس النواب والمحافظين الثلاثة في اقليم كوردستان.

واضاف الي، ان الاجتماع سيبحث الية تنفيذ ميزانية تطوير المحافظات في اقليم كوردستان كما جاء في قانون الموازنة العامة للاطلاع عن كثب على تقييم الاوضاع في كل محافظة واصدار القرار المناسب في ذلك.

واشار الى انه لهذا الغرض، فان مجلس النواب سيعقد اجتماعا مع 15 محافظا عراقيا، وبسبب ان لاقليم كوردستان حصته في قانون الموازنة، سيعقد اجتماع خاص مع المحافظين الثلاثة في الاقليم.

PUKmedia طه عبد الله / اربيل

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