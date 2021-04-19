2021/04/19 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 7775 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات مقارنة بالايام الماضية والتي جاءت بفعل اعادة رفع عدد الفحوصات.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 7507 حالة شفاء جديدة، فيما تم تسجيل 45 حالة وفاة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي جديد للعراق: رفع عدد الفحوصات يرفع عدد الاصابات مجددًا في البلاد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي جديد للعراق: رفع عدد الفحوصات يرفع عدد الاصابات مجددًا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).