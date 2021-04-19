الاتحاد الأوروبي يعاقب 10 مسؤولين عسكريين وشركتين في ميانمار

2021/04/19 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.

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