اتهامات لوزير النقل المصري بالتقصير بعد حادث قطار طوخ

2021/04/19 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى مجلس النواب المصري بيانا عاجلا حول حادث القطار الذي وقع، أمس الأحد، في مدينة طوخ في محافظة القليوبية شمال القاهرة، وتسبب في مصرع وإصابة العشرات.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الاثنين، فقد تقدم النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمجلس حول الحادث.

واتهم النائب المصري في بيانه، وزير النقل الفريق كامل الوزير المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتقصير، وحمل المسئولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير.

وطالب البياضي بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم إنفاقه على تطوير منظومة السكة الحديد والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب، أن القطار كان في طريقه، أمس الأحد، من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمال القاهرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 11 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 98 في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.



وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الآونة الأخيرة.

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