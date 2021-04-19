2021/04/19 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعد أقل من 24 ساعة على إعلان 12 ناديا أوروبياً الانفصال من بطولات أوروبا، وإنشاء بطولة جديدة، أعلنت بطولة دوري أبطال أوروبا عن نظام جديد للبطولة التي تدخل مرحلة حرجة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رداً على السوبر..



دوري أبطال أوروبا يعلن نظاماً جديداً المركز الخبري الوطني.

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