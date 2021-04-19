’’تشكل معضلة أمنية’’.. نائب يتحدث عن

2021/04/19 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، عن فراغات بين كردستان ومحافظة ديالى تشكل معضلة أمنية، حسب قوله.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحدود الفاصلة بين كردستان وديالى مهمة جدا في المشهد الامني، كونها ذات تعقيد كبير وممتدة لمسافات بعيدة جدا ومتداخلة".

وأضاف العزاوي، ان "قطعات الفرقة الخامسة للجيش العراقي انتشرت في الاشهر الماضية ونجحت في مسك بعض المناطق، ولكن لاتزال هناك فراغات كبيرة لايمكن تغطيتها بسبب النقص الحاصل في القدرات القتالية ".

وأشار عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، إلى أن "تغطية بقية الفراغات بين كردستان وديالى تحتاج الى لواء قتالي"، مؤكدا أن "تلك الفراغات مصدر تهديد امني لديالى وكردستان في ان واحد، وكان استهداف كفري يوم امس دليل على خطورة تلك الفراغات وتااثيرها السلبي على المشهد الامني العام".

وشدد العزاوي بالقول: "لايمكن تحقيق الاستقرار في اي منطقة بالعراق في ظل وجود فراغات ومناطق غير ممسوكة على الارض"، مشيرا الى ضرورة "سد الفراغات لمنع ان تتحول الى بؤر ساخنة تستقطب فلول الجماعات الارهابية التي تهدد كل العراقيين".

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