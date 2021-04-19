هل سيتم إقصاء الريال من دوري الأبطال للموسم الحالي ؟..

2021/04/19 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خلق الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي حالة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما مهد الطريق لانتشار الكثير من التكهنات المتسرعة، مثل ما تم تداوله مؤخراً حول إمكانية تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بشكل تلقائي.

وأعلن ريال مدريد بمعاونة 11 نادياً أوروبا كبيراً تأسيس بطولة جديدة ، تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، وهو الأمر الذي جعل اليويفا يهدد بعقوبات قاسية على الأندية المؤسسة، منها الحرمان من المشاركة في بطولة دوري الأبطال واليوروبا ليج، بالإضافة إلى حرمانهم من المشاركة في البطولات المحلية بالتعاون مع الاتحادات الوطنية.

حرمان الأندية المؤسسة من المشاركة في بطولة دوري الأبطال ليس له أي قيمة، لأن هذه الأندية تسعى لإقامة بطولة بديلة لها أساساً، لكن نقطة الخلاف حالياً تتلخص في موعد تفعيل هذه العقوبة، لأن هناك 3 فرق متواجدة في نصف نهائي دوري الأبطال وأعلنت انضمامها لبطولة دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن العقوبات التي يهدد فيها اليويفا لا علاقة لها بالموسم الحالي الذي سوف يستكمل بشكل طبيعي، فلن يتم منح اللقب لباريس سان جيرمان وإقصاء ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي من المسابقة كما تدعي بعض المصادر.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن،" ريال مدريد وباقي الأندية المتواجدة في نصف النهائي سيحصلون على كامل مستحقاتهم المالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، طالما أنه قرار العقوبة لن يصدر في موسم 2020-2021".

وهذا يعني أن الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيتم توزيعها كما المعتاد، حتى لو تم مثلاً معاقبة ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي بالحرمان من المشاركة في البطولة خلال فترة الصيف.

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