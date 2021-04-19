اتحاد المقاولين في البصرة: نطمح ان يكون المقاول اكاديميا يحمل شهادة علمية

2021/04/19 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب اتحاد المقاولين في البصرة، بضرورة تنظيم عمل المقاولين وعدم تقاطع الاتحادات والنقابات مع عمل شريحة المقاولين في المحافظة .وقال محسن چلوب الحساني رئيس اتحاد المقاولين في البصرة :" اننا نطمح أن يكون المقاول أو المدير المفوض للشركة "أكاديميا" يحمل شهادة جامعية او مهندسا او قانونيا له معرفة بمختلف الامور ".كما طالب وزارة التخطيط بعدم الاستجابة لمطالب عدد من النقابات، التي اصدرت اوامر ادارية، بمنع منتسبيها ان يكونوا مدراء للشركات او مقاولين، وخيرتهم بين هوية النقابة التي ينتمون لها أو العمل كمقاولين ".وتابع الحساني" ان هناك اتجاها لتشكيل لجنة تتحرك على النقابات الأخرى، لحلحلة هذه المشاكل ورفع المظلومية عن شريحة المقاولين "./انتهى

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