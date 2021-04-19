2021/04/19 | 16:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناتو يبحث دعم وتدريب مدرسة ضباط النخبة في التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يبحث دعم وتدريب مدرسة ضباط النخبة في التاجي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يبحث دعم وتدريب مدرسة ضباط النخبة في التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).