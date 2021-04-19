ضبط 24 طناً من المواد المنتهية الصلاحية في كربلاء

2021/04/19 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم

الاثنين، من ضبط عجلة محملة بموادٍ

منتهية الصلاحية في مداخل السيطرات

الخارجية.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ضمن جهود قيادة شرطة

كربلاء المق

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